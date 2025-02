Drie Nederlandse plofkrakers opgepakt in Duitsland

Binnenland

De Duitse politie heeft drie Nederlanders opgepakt die donderdagavond in de Duitse stad Hannover in de deelstaat Nedersaksen een plofkraak pleegden. De arrestanten zijn mannen van 30, 31 en 35 jaar. „Het trio is snel na de daad, na een succesvolle klopjacht, aangehouden”, meldt de Duitse politie.