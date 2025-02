Kritiek Centraal Joods Overleg over keuze vrijheidsambassadeurs

Het Nationaal Comité zegt elk jaar naar artiesten te zoeken „die zich willen verdiepen in vrijheid, maatschappelijke thema’s willen aankaarten en daarin een verbindende rol willen spelen”, aldus een woordvoerder. „Artiesten die eigen groepen en fans bij elkaar willen en kunnen brengen. Wij hebben het gevoel dat we daarvoor met deze vier een mooie set artiesten hebben gevonden en het is vervelend als mensen of organisaties daar anders over denken.” Over de vierde artiest, Antoon, heeft het CJO geen bezwaren geuit.

Volgens het CJO, waarbij negen Joodse organisaties zijn aangesloten, „presteert” zangeres Tauran „het op haar Instagram-account zelfs om in haar trots dat ze ambassadeur is eerst een anti-Israëlboodschap te uiten en daarna dat zij ambassadeur voor de vrijheid is”. Op haar pagina is een story te zien waarop ze bij een foto ‘Free Palestine’ heeft geschreven. Volgens een CJO-woordvoerder zouden er op haar X-pagina ook „voldoende tweets te vinden zijn” waarin ze zich „op een niet mis te verstane manier uit over Israël, diens militairen, een genocide van Israël en het uitmoorden van Palestijnen”. Deze tweets zijn niet terug te vinden, maar waren volgens het CJO „totaal misplaatst, te meer wanneer je beseft dat nog enkele tientallen gegijzelden in Gaza zitten”. „Als je voor vrijheid bent, moet je voor ieders vrijheid zijn.”

S10 en Rondé hebben in december meegedaan aan de actie van Oxfam Novib, waarbij veel mensen zich online uitspraken tegen de oorlog in Gaza via de ‘Niet in mijn naam-campagne’. Rondé schreef bij het bericht onder meer: „Nederland, maak mij niet langer medeplichtig. Aan oorlogsmisdaden die gepleegd worden in Palestina en Libanon.”

Een discussie over het ‘Free Palestine-bericht’ vindt het Nationaal Comité „een moeilijke”, maar ziet het niet als reden „om niet met deze mensen in zee te gaan”. S10 zal zich de komende maanden verdiepen in het Gaza-conflict, vertelt de woordvoerder. „Als Joodse organisaties daar ideeën voor hebben of input willen leveren, is dat van harte welkom.”