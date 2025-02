Syriër aangeklaagd voor dodelijke mesaanval in Duitse Solingen

Buitenland

De verdachte van een dodelijke mesaanval afgelopen zomer op een festival in de West-Duitse stad Solingen is aangeklaagd voor moord en poging tot moord. De verdachte, een 26-jarige Syrische staatsburger, is ook aangeklaagd voor lidmaatschap van de terreurgroep Islamitische Staat. Volgens de aanklagers had hij contact met de groep toen hij de aanval plande.