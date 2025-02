Grote Kerk in Breda ontvangt 2 ton voor „publieksbeleving” – en ander plaatselijk kerknieuws

Grote Kerk Breda

De Grote Kerk in Breda ontvangt 200.000 euro van de VriendenLoterij om de publieksbeleving te verbeteren. Ze zet dit bedrag in om „een nog levendigere en actuele ontmoetingsplek in het hart van de stad te worden”, zegt directeur Marieke Wiegel.

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de herpositionering van de kerk. „Huisstijl en website zijn vernieuwd en we hebben een laagdrempelig programma ontwikkeld voor onze bezoekers en verschillende interactieve rondleidingen geïntroduceerd die de verhalen van de kerk ontsluiten vanuit een eigentijds perspectief”, aldus Wiegel. „De laatste stap in deze transitie is het entreegebied. Met de bijdrage van de VriendenLoterij kunnen we het toegankelijk, eigentijds en gastvrij inrichten voor een breed en heel divers publiek.”

De VriendenLoterij steunt organisaties voor cultuur, sport en welzijn.

Willibrorduskerk Ruurlo

De rooms-katholieke Willibrorduskerk in Ruurlo blijft voorlopig open. Na overleg met het aartsbisdom Utrecht heeft het bestuur van de parochie Twaalf Apostelen, waaronder Ruurlo valt, besloten de procedure „tot onttrekking van de kerk aan de goddelijke eredienst” stop te zetten. Het parochiebestuur en het bisdom willen op deze manier „uit de impasse te geraken die inmiddels is ontstaan”.

De Willibrorduskerk in Ruurlo. beeld Wikipedia

In Ruurlo bestaat veel weerstand tegen de voorgenomen kerksluiting. „Het is nu niet de vraag óf de kerk van Ruurlo aan de eredienst onttrokken moet worden, maar op welke termijn”, laat het parochiebestuur weten. Het wil de geloofsgemeenschap in Ruurlo „een periode van drie jaar gunnen ter bezinning op de toekomst”. Daarna, „of als dit nodig blijkt eerder, zullen wij als bestuur ons besluit tot stopzetting van de procedure opnieuw overwegen”.

In Ruurlo worden de komende drie jaar nog doordeweeks vieringen gehouden, niet op zondag. Een groep Ruurloërs heeft de Stichting Behoud Willibrorduskerk opgericht om de kerk te kopen en een ontmoetingscentrum voor het dorp te realiseren. Haar pogingen de kerk te kopen, strandden. De koper van de pastorie blijft tevens op termijn de beoogd koper van het kerkgebouw, stelt het parochiebestuur.

Assyriërs Zeist

De Mar Benyamin Shimunkerk voor Assyrische christenen heeft de voormalige vrijgemaakt gereformeerde kerk De Ark in Zeist officieel in gebruik genomen. Zaterdag was de officiële opening. Zondag werd het altaar ingezegend.

Vooral vluchtelingen uit landen als Irak, Iran en Syrië zijn lid van de Heilige Apostolische Katholieke Assyrische Kerk van het Oosten, zoals het kerkverband van de Mar Benyamin Shimunkerk officieel heet. Behalve in Zeist zijn er ook kerkdiensten in Oldenzaal.

De Mar Benyamin Shimunkerk had tot nu toe onderdak in de rooms-katholieke Catharinakerk in Woudenberg en de protestantse Noorderlichtkerk in Zeist.

De gereformeerde kerk vrijgemaakt in Zeist werd in 2023 na 78 jaar opgeheven wegens vergrijzing en omdat het steeds lastiger werd ambtsdragers te vinden. Ze telde nog 150 leden, die naar gemeenten elders vertrokken, waaronder de Nederlands gereformeerde kerk in Zeist-West, dat tot hetzelfde kerkverband behoort.

In de sluitingsdienst in oktober 2023 werden de kanselbijbel en de sleutel van het gebouw aan de Van Reenenweg overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

De Assyrische christenen hebben de kerk de afgelopen maanden verbouwd en ingericht voor hun erediensten.

Dorpskerk Voorst

De protestantse dorpskerk in Voorst wordt verbouwd. „De vorige verbouwing was alweer zo’n vijftig jaar geleden, het gebouw voldoet niet meer aan de gebruikseisen van deze tijd”, zeggen de kerkrentmeesters van de protestantse gemeente van Klarenbeek, Voorst en Wilp.

Dorpskerk in Voorst. beeld RD

De houten banken zijn gedemonteerd en worden hergebruikt als wanden voor een toiletgroep en een keukenblok. Stoelen en tafels maken verschillende opstellingen in de kerkruimte mogelijk die aansluiten bij elke gelegenheid. „Zo wordt de kerk ook beter geschikt voor evenementen, concerten, presentaties en dergelijke”, aldus de kerkrentmeesters. „Daarmee hopen we te bereiken dat meer inwoners van onze regio van onze mooie dorpskerk gebruik gaan maken.”

Het liturgisch centrum wordt opnieuw ingericht. Historische elementen als de monumentale preekstoel blijven behouden en worden waar nodig gerestaureerd. Met nieuwe verwarmingsinstallaties en verlichting wordt de kerk, die in de vijftiende eeuw werd gebouwd, flink verduurzaamd.

Kerk Oegstgeest

In de Regenboogkerk aan de Mauritslaan te Oegstgeest wordt eind juni de laatste dienst gehouden. Daarna gaat de kerk de verkoop in.

De karakteristieke kruiskerk dateert uit 1934 en is een ontwerp van architect A.T. Kraan uit Oegstgeest. Zes jaar later werd een orgel van firma B. Pels & Zn. uit Alkmaar in gebruik genomen. In de periode tussen 1974 en 1981 werden de kerkzaal en de bijzalen opgeknapt, in 1986 werd de kosterswoning bij de kerk getrokken.

Voorheen heette de kerk Mauritskerk, maar in de jaren negentig kreeg de kerk de huidige naam, Regenboogkerk. In 2006 werd het kerkgebouw voor het laatst gerenoveerd en opnieuw ingericht.

De voormalige gereformeerde kerk is eigendom van de protestantse gemeente Oegstgeest. De protestantse gemeente heeft ook nog de Groene Kerk aan de Haarlemmerstraatweg in gebruik.