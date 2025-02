Noord-Holland trekt 4 miljoen euro uit voor nieuwe bossen

De afgelopen jaren is bos gekapt in natuurgebieden om zandverstuiving weer op gang te brengen, onder meer in de duinen bij Bergen aan Zee. De provincie heropent nu een subsidieregeling om dit verlies te compenseren.

Gemeenten en waterschappen kunnen vanaf medio april maximaal 90.000 euro per hectare aanvragen voor de aanleg en inrichting van een park of dorpsbos op eigen grond. Zij moeten zelf de omgeving betrekken bij de uitwerking van hun bosproject.

„Het planten van bos is goed voor het klimaat en het zorgt voor meer biodiversiteit”, zegt gedeputeerde Rosan Kocken (natuur, GroenLinks). „Ook bieden deze bossen inwoners extra recreatiemogelijkheden dichtbij huis. Alle reden voor de provincie om de gemeenten en waterschappen hierbij financieel te steunen.”

Bij de vorige ronde in 2023-2024 werd in totaal 1,7 miljoen euro subsidie toegekend om ruim 30 hectare compensatiebos aan te planten in de gemeenten Castricum, Haarlemmermeer, Zaanstad en Koggenland.