Inspectie vindt dat werkcultuur in gevangenis Sittard beter moet

De inspectie volgt sinds 2021 de ontwikkelingen op het gebied van cultuur en integriteit binnen de PI Sittard. Zij kreeg signalen over ongewenste omgangsvormen zoals pestgedrag en het ontbreken van een aanspreekcultuur. Uit vele gesprekken met de directie en medewerkers blijkt onder meer dat er in de afgelopen jaren veel personeelswisselingen zijn geweest waardoor medewerkers sturing en waardering missen. „Hierdoor ontstaat de neiging bij medewerkers om zich af te zetten tegen nieuwe beleidsvoorstellen”, aldus de inspectie.

Ze missen een transparante visie en werkwijze, merkt de inspectie. „Als een gedetineerde bijvoorbeeld een interne regel overschrijdt, wordt in het bestraffen ervan niet steeds één lijn getrokken terwijl dat wel belangrijk is.” Medewerkers ervaren dit als lastig, schrijft de inspectie in een brief aan de directeur.

De Inspectie JenV schrijft ook over de ‘eilandjesvorming’, waardoor een gevoel van eenheid en saamhorigheid binnen de gehele inrichting wordt gemist. „Er wordt hierdoor veelal over elkaar gepraat in plaats van met elkaar. Medewerkers omschrijven de cultuur als negatief. Deze negatieve gevoelens en opvattingen worden soms ook doorgegeven aan nieuwe medewerkers.”

De directie heeft diverse verbeteracties toegezegd, waaronder een eenduidig sanctiebeleid voor de gevangenen en meer inspraak voor medewerkers. Toch zijn er volgens de Inspectie JenV nog steeds ongewenste cultuurpatronen en leven er negatieve gevoelens onder het personeel.