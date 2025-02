Predikant hhg Elst op eigen verzoek losgemaakt en uit ambt ontheven

Dat meldt het breed moderamen (bestuur) van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) deze week in Zicht op de Kerk, het landelijk orgaan van het kerkverband.

De predikant is op eigen verzoek losgemaakt en uit het ambt ontheven. Ook zijn hem op zijn verzoek de bevoegdheden als van een emeritus predikant toegekend, schrijft het moderamen.

Bij ontheffing en losmaking op eigen verzoek, is de predikant niet meer beroepbaar binnen de HHK, al kan hij dat wel aanvragen.

Ds. De Deugd (43) werd in 2021 bevestigd tot predikant in de hhg te Elst. Daarnaast is hij sinds 2023 werkzaam als godsdienstdocent op het Ichthus College te Veenendaal en sinds september 2024 voor een dag per week lector bij Bijbels Beraad M/V.