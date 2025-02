Gg Bodegraven bestaat een eeuw; „Je merkt aan de jeugd dat het geloof bij hen leeft”

„Je bent hier in het hart van de gemeente.” Ouderling-scriba Ton van der Schans (67) steekt meteen van wal als hij zijn fiets bij de kerk parkeert. Het plein van de kerk van de gereformeerde gemeente, die dit jaar honderd jaar bestaat, functioneert als publiek terrein. Een voedselkast en minibieb met christelijke lectuur beklemtonen dat de gemeente wil omzien naar de buurt. Rondom het 750 zitplaatsen tellende, achtkantige kerkgebouw vertellen de manshoge ramen dat elke voorbijganger welkom is.

De kerk van de gereformeerde gemeente ligt aan de Dronensingel in Bodegraven. beeld RD, Anton Dommerholt

Elsbeth Proos (21) vertegenwoordigt de jongeren van de gemeente. Als Wageningse studente woont ze doordeweeks op kamers. „Op zondag ben ik graag in Bodegraven. Er is veel saamhorigheid in de gemeente. Je merkt aan de jeugd dat het geloof bij hen leeft.” Ze bezoekt de jeugdvereniging +17 en maakt deel uit van het welkomstcomité. Sinds een jaar of tien komt niemand de kerkdienst binnen zonder begroet te zijn.

Bakfiets

Diaken Niek van Dijk (36): „Het mooie is dat de leden dat over zijn gaan nemen en elkaar binnen groeten.” Voor hij lid werd van de kerkenraad, was Van Dijk coördinator van een van de bijna twintig Bijbelkringen in de gemeente. Hij kwam van Walcheren toen hij in 2011 lid werd. „Onze leden komen vanuit het hele land, waardoor mensen elkaar snel accepteren.”

„Allerlei vrouwen uit de buurt komen koffiedrinken bij de open kerk” Els van der Lede-Bos, lid gg Bodegraven

„Je mag hier zijn zoals je bent”, vindt ook Els van der Lede-Bos (60). „Binnen de kaders van de Bijbel is er veel vrijheid van mening over dingen die de kern van het geloof niet raken. Kledingstijl is bijvoorbeeld niet zo belangrijk.” Van der Lede, lid sinds 1986, was tot voor kort penningmeester van de vrouwenvereniging en is betrokken bij de contactmiddag voor senioren.

”Een kerk die niet werft, sterft”, vermeldt de website van de gemeente. Proos. „We gaan met een bakfiets het dorp in om te evangeliseren en bieden een Bijbelcursus aan.” Van der Lede: „Elke donderdag houden we open kerk. Allerlei vrouwen en mannen uit de buurt komen dan trouw koffiedrinken.”

De kerkzaal telt in totaal ongeveer 750 zitplaatsen. beeld RD, Anton Dommerholt Het Reil-orgel uit 2014 bevat deels negentiende-eeuws pijpwerk van de bekende bouwer Van Dam. beeld RD, Anton Dommerholt De consistoriekamer is inmiddels aan de kleine kant voor de twaalf ouderlingen en zes diakenen. beeld RD, Anton Dommerholt De Bethelkerk werd gebouwd in 1995. beeld RD, Anton Dommerholt

Zwarte makelaar

In de afgelopen eeuw had de gemeente slechts één keer een eigen predikant. In de beginjaren verleenden ds. J.D. Barth en de bekende ‘schrijfdominee’ ds. G. van Reenen hulpdiensten, maar alleen ds. A. Bac was formeel aan de gemeente verbonden, van 1981 tot 2003.

De zwarte makelaar, zo stond hij bekend, aldus Van der Schans. Lachend: „Vanwege zijn pak hoor. Hij trok mensen aan door zijn prediking, maar wees mensen uit andere plaatsen vaak ook op een huis dat hier te koop stond.” Samen met de komst van docenten aan de jonge Goudse Driestar en hun gezinnen verklaart ds. Bacs houding dat de gemeente tussen 1990 en 2005 in omvang verdubbelde tot bijna duizend leden. De omvang is nu al jaren stabiel.

Hoewel er bijna elke dienst een predikant voorgaat, is de gemeente al 22 jaar vacant. Van Dijk: „Voor jongeren zou een predikant als vast aanspreekpunt wel fijn zijn. Maar gastpredikanten gaan regelmatig in op verzoeken om ergens over te preken.”

De vele activiteiten –zowel naar binnen toe, zoals gebedsbijeenkomsten, als naar buiten toe, zoals de kinder- en tienerclub– kenmerken de Zuid-Hollandse gemeente. Maar het gaat om de komst van Gods Koninkrijk, benadrukt Van der Schans. „Al het verenigingswerk is kostbaar en onmisbaar steigerwerk. God zoekt zondaren en het zal worden één kudde en één Herder.”