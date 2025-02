Brand in bedrijfspand Nijmegen onder controle

Binnenland

De brand die donderdagochtend vroeg uitbrak in een bedrijfspand in Nijmegen is onder controle, meldt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Naar verwachting is de brandweer nog tot het middaguur bezig met nablussen. Het pand aan de Binderskampweg is verloren gegaan. Niemand raakte gewond.