Nieuwe bus voor Friese refoleerlingen: „Kregen donaties vanuit de hele Biblebelt” 

Te weinig zitplekken en te vaak naar de garage. Dat waren kortgezegd de redenen dat Stichting Ondersteuning Reformatorisch Onderwijs Fryslân sinds oktober vorig jaar op zoek was naar een tweedehands dubbeldekker. Naast de 150.000 euro aan eigen middelen was er niet minder dan 350.000 euro aan donaties nodig om die wens werkelijkheid te laten worden.

Het gaat wel een jaartje duren voordat we dat geld binnen hebben, denkt Johan Oldenhage, voorzitter van de stichting, dan ook als hij een inzamelingsactie start. Maar niets blijkt minder waar: in drie maanden tijd is het volledige bedrag opgehaald. De sympathie voor de dagelijks vier uur reizende Friezen blijkt tot ver buiten de provinciegrens te reiken. Van een kerkenraad uit Krabbendijke tot een bedrijf uit Barneveld: de donaties stromen binnen uit het hele land.

Oldenhage is er blij en verwonderd over. „We weten dat het geld er wel is bij de achterban. Maar mensen moeten het ook willen geven. Dat de actie zo breed gedragen is, is prachtig om te zien.” De stichting zat zelf ook niet stil. Leden schreven kerkenraden en bedrijven in de Biblebelt aan, organiseerden een onlineveiling en plaatsten advertenties.

Broodnodig

Vlak voor de kerstdagen werd de nieuwe bus aangekocht. Sinds begin januari hebben de Friese leerlingen hun grijze bus ingewisseld voor een spierwit exemplaar van 2,5 jaar oud. De 71 zitplaatsen werden er 99. Door een toename van het aantal Friese refoleerlingen was die uitbreiding broodnodig. „We hebben 97 aanmeldingen. Dus het past net. De leerlingen uit Lemmer kunnen nu ook mee met deze bus en hoeven niet meer met kleine busjes naar school gebracht te worden. Dat scheelt in de kosten.”

Ouders betalen jaarlijks zo’n 1450 euro voor de busreis van Damwoude naar Kampen. „Het doel is om die ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden, maar wel meer te gaan sparen. Dat lukte de afgelopen jaren niet, omdat we fors onderhoud hadden.” Omdat de exploitatiekosten ongeveer gelijk zijn gebleven, maar er meer leerlingen in de bus passen, hoopt de stichting jaarlijks zo’n 50.000 euro opzij te zetten. Over tien jaar dus niet nogmaals een inzamelingsactie? „Daar gaan we voor”, zegt Oldenhage lachend.