Tunesiër krijgt levenslang voor fatale steekpartij in Nice

Bij de steekpartij liepen ook zeven personen ernstige verwondingen op. De Tunesiër, Brahim Aouissaoui, werd neergeschoten door de politie. Hij zei aan het begin van het proces zich niets te herinneren, maar maandag kwam hij onverwacht met een bekentenis. De man beweerde dat de moorden „gerechtvaardigd” waren als wraak voor „het Westen” dat „onschuldige moslims doodt”.

Aouissaoui arriveerde volgens onderzoek kort voor de steekpartij via Italië in Frankrijk. Op zijn telefoons zijn beelden gevonden die in verband kunnen worden gebracht met de terroristische organisatie Islamitische Staat. Aouissaoui had ook een audiobestand opgenomen waarin hij Frankrijk omschreef als „land van ongelovigen”.

Aouissaoui ging op de dag van de aanval de Notre-Dame binnen met de koran, drie messen en twee telefoons, zeiden aanklagers. Zij verklaarden ook dat hij een 60-jarige vrouw bijna had onthoofd, een andere vrouw (44) ongeveer 25 keer had gestoken en de keel van de 55-jarige koster had doorgesneden.

De moordpartij was een van de vele dodelijke incidenten waarmee Frankrijk sinds 2015 te maken kreeg. De steekpartij in Nice vond dertien dagen na de onthoofding van docent Samuel Paty plaats. Een moslimextremist doodde de leraar voor het tonen van spotprenten van de islamitische profeet Mohammed tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting.