Trump: Zelensky komt vrijdag deal over grondstoffen tekenen

Buitenland Oorlog in Oekraïne

De Amerikaanse president Donald Trump zegt deze week een overeenkomst te sluiten met Oekraïne waarmee de Verenigde Staten geld kunnen verdienen aan grondstoffen in dat land. „President Zelensky komt vrijdag, dat is nu bevestigd”, verklaarde hij bij de opening van zijn eerste kabinetsvergadering. Trump stelt dat de deal de VS 350 miljard dollar (zo’n 333 miljard euro) zal opleveren.