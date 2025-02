Zelensky hoopt Trump vrijdag te ontmoeten in Witte Huis

Zelensky’s reis naar het Witte Huis is nog niet zeker, benadrukt de president. Oekraïense bronnen zeiden dinsdag dat Kyiv akkoord is met de overeenkomst en dat het nu aan Trump is om ook met de afspraken in te stemmen.

Volgens Zelensky moet de grondstoffendeal onderdeel zijn van een bredere veiligheidsovereenkomst. „Dit is slechts een begin, een raamwerk, het kan een groot succes worden. Maar dat succes hangt af van het gesprek met president Trump.”

Oekraïne wil dat de opbrengsten niet zomaar naar de Verenigde Staten vloeien, maar in een fonds terechtkomen dat de VS en Oekraïne samen beheren. Op die manier zouden beide landen kunnen profiteren van de zeldzame mineralen in de grond.

Zelensky benadrukte woensdag tegen verslaggevers dat de deal nog niet helemaal rond is en dat hij met Europese bondgenoten gaat overleggen. Een Amerikaanse functionaris zaaide daarna twijfel over zijn bezoek aan het Witte Huis. „Als de Oekraïense president zegt dat de deal nog niet rond is, zie ik niet waarom een uitnodiging logisch zou zijn. De verwachting is dat hij zal komen om een definitief akkoord te geven en dat is in zijn eigen woorden nog niet het geval.”