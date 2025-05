Veiligheidsadviseur Waltz wordt VN-ambassadeur, meldt Trump

In een bericht op Truth Social meldde Trump verder dat minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken de taken van Waltz zal waarnemen. De president prijst Waltz voor zijn harde werk „om de belangen van onze natie voorop te stellen. Ik weet zeker dat hij hetzelfde zal doen in zijn nieuwe rol”.

De 51-jarige Waltz raakte in maart in opspraak toen er plannen over een Amerikaanse militaire aanval op Houthi-doelen in Jemen lekten via een Signal-groep die hij had aangemaakt. Hij had per ongeluk de hoofdredacteur van het blad The Atlantic toegevoegd aan de groep.