Oekraïne: Russische opmars bij monding van de Dnjepr voorkomen

Volgens het leger staken Russische troepen meerdere eilanden over in de monding van de rivier ten westen van de stad Cherson. Een legerwoordvoerder zei op televisie dat ze de overkant bereikten bij het dorp Kizomys, maar dat een Russische opmars is voorkomen.

De Dnjepr mondt bij Cherson uit in de Zwarte Zee. In de monding liggen diverse eilanden, die door beide partijen nauwlettend in de gaten worden gehouden.