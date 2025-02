Frontiers moedigt met jaarlijkse gids aan tot gebed voor moslims 

Dat maakte de stichting deze week bekend.

De dertig dagen van gebed zouden moeten plaatsvinden van 28 februari tot en met 29 maart. In die tijd vieren moslims de vastenmaand ramadan.

De gids is een jaarlijkse uitgave van de organisatie, die als doel heeft om moslims te bereiken. Het thema voor dit jaar is ”Gods Woord is niet te beperken”. In de gids staan verhalen van moslims die geraakt zijn door de Bijbel. Ook staan er „getuigenissen in van moslims die tijdens het lezen van de Bijbel een persoonlijke ontmoeting hadden met Jezus”.

Frontiers „moedigt met Dertig Dagen Gebed christenen aan om te bidden voor moslimvolken die onbekend zijn met het Goede Nieuws van Jezus Christus”.

Jurjen ten Brinke, lid bij de christelijke gereformeerde evangelisatiepost Hoop voor Noord en evangelist bij de Amsterdam Council of Church Leaders, schrijft in het voorwoord: „Deze gebedsgids helpt je om concreet te bidden voor moslims op allerlei plekken in de wereld.”