JDE Peet’s verwacht snelle doorbraak in prijsconflict met supers

Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf ligt al tijden in de clinch met supermarkten, waaronder Albert Heijn en Jumbo, over de hoge koffieprijzen die JDE vraagt. Dit heeft geleid tot lege schappen in de supermarkten.

Volgens Oliveira zijn de prijzen van koffiebonen vorig jaar meer dan verdubbeld door slechte weersomstandigheden in belangrijke koffieproducerende landen. Ook waren er „meerdere verstoringen in de toeleveringsketen” en speelden internationale economische en politieke factoren een rol. „Ook dit jaar zullen de koffieprijzen hoog blijven”, aldus de bestuursvoorzitter. Hij zegt „alleen het onvermijdelijke” door te berekenen aan consumenten om koffie betaalbaar te houden.

Albert Heijn en Jumbo willen niets kwijt over de inhoud van de onderhandelingen. Ook de onlinesupermarkt Picnic ligt in de clinch met JDE. Medeoprichter Michiel Muller stelt tegen vakmedium Distrifood dat JDE onrechtvaardige, onacceptabele prijsverhogingen doorvoert. Volgens hem heeft het concern zijn koffieprijzen in de afgelopen jaren veel harder laten stijgen in vergelijking met prijzen van huismerkkoffie.