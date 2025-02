OM: 200 liter benzine gebruikt bij brand en explosie Tarwekamp

Binnenland

Bij de dodelijke explosie en brand aan de Tarwekamp in Den Haag is 200 liter benzine gebruikt, meldt het Openbaar Ministerie. De benzine zou zijn uitgegoten over de bruidsjurken en in het pand, aldus het OM. De bruidswinkel was het doelwit. Bij de explosie op zaterdag 7 december kwamen zes mensen om en raakten er vier gewond. Meerdere woningen stortten in of raakten zwaar beschadigd.