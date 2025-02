Ds. Van der Net (GG) overleden

Dat bevestigde J. van ’t Hof, scriba van de gereformeerde gemeente te Houten.

„De exacte doodsoorzaak is ons op dit moment niet bekend. Eergisteren werd ds. Van der Net ernstig ziek. Het leek eerst een griep te zijn, maar hij zakte weg en raakte gisteren in coma, waarna hij deze ochtend vroeg overleed. Hij is verlost van alle moeite en zorg en mag zijn Koning grootmaken.”

Van der Net werd geboren op 21 november 1941. In 1976 werd hij tot predikant bevestigd in zijn eerste gemeente, Utrecht. Daarna diende hij de gemeenten in Hendrik-Ido-Ambacht (1982), Dordrecht (1985), Apeldoorn (1991) en Houten (2001). Na zijn emeritaat in 2012 woonde de voorganger in Houten en sinds 2023 in verzorgingstehuis Nebo in Zwijndrecht.

Ds. Van der Net groeide op in een buitenkerkelijk gezin. Op zestienjarige leeftijd kwam hij tot bekering en sloot hij zich na een zoektocht in kerkelijk Nederland aan bij de Gereformeerde Gemeenten. „Ik heb het als een wonder van de Heere gezien dat ik in de Gereformeerde Gemeenten ben terechtgekomen”, zei hij in een interview in De Saambinder. „Daar heb ik geestelijk onderwijs gekregen. Dat heeft de Heere willen zegenen.”

In hetzelfde interview sprak hij over zijn levenseinde: „Ons lichaam wordt afgebroken. Maar het beste komt nog. Ik heb tegen mijn kinderen gezegd: „Ik weet het zeker. Als ik straks sterf en aankom op de eeuwige stranden, staat Hij daar op mij te wachten. Hij heeft in Zijn huis voor mij een plaats bereid.”