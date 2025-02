„Oekraïne akkoord met grondstoffendeal met VS”

Kyiv wil met de overeenkomst over belangrijke mineralen de betrekkingen met de regering-Trump verbeteren. Aan de details wordt nog gewerkt, maar een Oekraïense topfunctionaris vertelde tegen het Franse persbureau AFP dat Oekraïne akkoord is omdat de VS ongunstige voorwaarden zouden hebben geschrapt.

De Amerikanen verwijderden alle clausules „die ons niet aanstonden, in het bijzonder de 500 miljard dollar” die de mineralen de Verenigde Staten zouden moeten opleveren, aldus een Oekraïense ingewijde.

President Donald Trump wil toegang tot Oekraïense grondstoffen als vergoeding voor de miljarden dollars aan hulp die Oekraïne heeft gekregen onder de vorige Amerikaanse regering voor de strijd tegen de Russen.

Het akkoord bevat geen nadrukkelijke Amerikaanse veiligheidsgaranties

De FT, die zegt een laatste versie van de overeenkomst te hebben ingezien, schrijft verder dat de tekst geen nadrukkelijke Amerikaanse veiligheidsgaranties bevat. Die had Oekraïne eerder wel als eis gesteld. Volgens persbureau Reuters is alleen opgenomen dat de VS willen dat „Oekraïne vrij, soeverein en veilig” blijft.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei onlangs dat de mineralendeal een garantie van de VS is „om zwaar te investeren in de economische toekomst” van het land. Hij sprak dan ook over een economische veiligheidsgarantie.

Persbureau Reuters meldt, op basis van anonieme bronnen, dat de Oekraïense president van plan is om vrijdag naar Washington D.C. af te reizen om het akkoord te ondertekenen.

Rusland

In de overeenkomst staat volgens de FT dat Oekraïne en de VS de grondstoffen samen gaan delven. Daar horen olie en gas bij, maar ook zeldzame mineralen. Volgens de deal wordt 50 procent van de toekomstige opbrengsten van minerale grondstoffen in Oekraïne in een fonds gestort. Dat geld zal worden gebruikt om te investeren in nieuwe projecten in Oekraïne. Welk financieel gewin de VS hebben bij deze afspraken, is niet duidelijk.

Opbrengsten van grondstoffen die al worden gewonnen door Oekraïne, zoals door het staatsgasbedrijf, blijven naar de eigen staatskas vloeien, aldus de FT.

Ook vanuit Rusland is positief op de deal gereageerd. „Wij verwelkomen dit”, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov dinsdag tijdens een persconferentie. Hij maakte bovendien duidelijk dat Rusland eveneens mogelijkheden ziet voor samenwerking met de VS op het gebied van grondstoffenwinning. „De Amerikanen hebben zeldzame aardmetalen nodig. Wij hebben daar veel van”, aldus de zegsman.