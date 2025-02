Ziekenhuis Dordrecht zegt soms operaties af door griepgolf

Binnenland

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht heeft door de huidige griepgolf soms al geplande operaties moeten afzeggen. Daarnaast plant het ziekenhuis minder operaties in. Elk bed was in de afgelopen weken bezet en het Dordtse ziekenhuis verwacht dat dit de komende weken zo blijft. Volgens het ASZ moeten patiënten soms op de spoedeisende hulp overnachten.