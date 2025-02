Limburg wil voor zomer alsnog gratis ov voor minima

Limburg wil bijstandsgerechtigden voor de zomer via gemeenten benaderen voor Dal Vrij Limburg, zoals het project voor gratis ov buiten de spits heet. De provincie is daar met meerdere gemeenten over in gesprek. In de tweede helft van 2025 kunnen Limburgers met een inkomen tot en met 100 procent van het sociaal minimum zich aanmelden via een digitaal loket. De provincie werkt daar samen met vervoerder Arriva aan.

De provincie schatte eerder dat 60.000 mensen in aanmerking komen voor de regeling en rekent op gemeenten om het plan grotendeels uit te voeren. Volgens Limburg hebben de gemeenten het beste zicht op een groot deel van de doelgroep voor de gratis ov-pas. De zes grootste Limburgse gemeenten gaven eind vorig jaar echter opnieuw aan dat zij niet voldoende capaciteit hebben voor de invoering van het plan en obstakels zien, aldus gedeputeerde Kuntzelaers.

„Bij deze overleggen gaven gemeenten nogmaals aan sympathiek te staan tegenover het product Dal Vrij Limburg, maar vanwege capaciteit en de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden het eigenaarschap van deze uitrol niet op zich te kunnen nemen”, zegt Kuntzelaers in antwoord op vragen van oppositiepartij Lokaal-Limburg. Van een impasse in het dossier is volgens de bestuurder echter geen sprake.

De gratis ov-pas kost Limburg tot 4,5 miljoen euro per jaar. Dat wordt gefinancierd vanuit de zogeheten Bikker-gelden, een regeling vanuit het Rijk vernoemd naar een motie van ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker om het regionaal vervoer te versterken. De provincie Zuid-Holland is ook bezig een regeling op te tuigen voor gratis ov voor mensen met een minimuminkomen. In Noord-Holland en Utrecht kunnen kinderen al gratis reizen, net als in diverse grote steden.