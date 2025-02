Parlement Oekraïne neemt motie legitimiteit Zelensky alsnog aan

Tientallen parlementsleden deden om onduidelijke redenen niet mee aan de stemming van maandag. Dinsdag stemde een meerderheid van 269 van de 450 leden van de Verchovna Rada alsnog voor de motie.

In de tekst wordt verder nog eens bevestigd dat Zelensky in functie blijft totdat een gekozen opvolger het van hem kan overnemen, in lijn met de grondwet. Daarin staat dat verkiezingen in oorlogstijd niet zijn toegestaan.

Zelensky’s termijn als president eindigde in mei vorig jaar. De Amerikaanse president Donald Trump noemde hem vorige week een „dictator”. In weerwil van peilingen onder de Oekraïense bevolking, die erop duiden dat de meerderheid nog altijd achter Zelensky staat, beweerde Trump dat Zelensky nog maar door 4 procent van de Oekraïners wordt gesteund. De Amerikaanse president herhaalde daarmee kritiekpunten die ook al herhaaldelijk uit Moskou klonken.