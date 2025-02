PostNL krijgt meer concurrentie van DHL

PostNL kan die snelle bezorging niet meer altijd bieden. Het Nederlandse postbedrijf liet maandag bij de presentatie van de tegenvallende jaarcijfers nog eens weten dat het huidige bedrijfsmodel niet langer houdbaar is.

DHL bezorgt de laatste tijd steeds meer enveloppen en brievenbuspakketjes, „omdat wij door de stijgende tarieven in de postmarkt interessanter zijn geworden voor consumenten”, liet het bedrijf maandag weten. Om deze groeiende vraag te kunnen beantwoorden, gaat de onderneming de samenwerking aan met het in de zakelijke markt gespecialiseerde Intrapost. Bezorgers van beide bedrijven gaan op hun route zowel (brievenbus)pakketjes als enveloppen bezorgen.

Voordeliger

DHL is er niet op uit om alle zakelijke en consumentenpost van PostNL over te nemen. Pas vanaf een gewicht van 50 gram, waar drie postzegels voor nodig zouden zijn, is DHL op dit moment voordeliger. „Wij zijn nog niet interessant voor heel veel brieven van bijvoorbeeld de Belastingdienst onder dat gewicht. Tenzij het natuurlijk binnen 24 uur bezorgd moet worden. Op het moment dat een andere partij de bezorgtermijn verruimt, kan dat voor ons een concurrentieel voordeel worden”, zei een DHL-woordvoerder.

PostNL besloot vorig jaar zakelijke post binnen 48 uur te gaan bezorgen in plaats van 24 uur, omdat de inkomsten terugliepen en de kosten toenamen. Voor consumentenpost kreeg het bedrijf daarvoor geen toestemming.

Het Nederlandse postbedrijf heeft zijn nettowinst vorig jaar met twee derde zien kelderen tot 18 miljoen euro, bleek maandag. Bij de posttak daalde het resultaat met ruim 30 miljoen in 2024. Er werd 8 procent minder post bezorgd. Voor dit jaar rekent PostNL op een verdere verslechtering van de resultaten bij post, waardoor de postbezorging bezien over het hele jaar, ook echt verlieslatend wordt. De pakkettentak liet vorig jaar wel groei zien.

Bezuinigen

De afgelopen jaren bezuinigde PostNL telkens al tientallen miljoenen euro’s op de postbezorging. Dat wil het bedrijf dit jaar weer doen. Daarbij moet gedacht worden aan maatregelen als locaties overhevelen naar sorteercentra en het niet invullen van bepaalde vacatures in regio's waar toch niet veel post bezorgd hoeft te worden.

Eerder dit jaar kondigde de onderneming aan de meeste brievenbussen in Nederland eerder op de dag te gaan legen, in plaats van alle post op te halen na 17.00 uur. Dat moet ook miljoenen in de kosten schelen.

PostNL vroeg de overheid eind vorige week om een tijdelijke financiële bijdrage. Het bedrijf gaf aan dit jaar en volgend jaar in totaal 68 miljoen euro nodig te hebben om de postdienstverlening op de huidige voet te kunnen voortzetten. Het ministerie van Economische Zaken zei in een eerste reactie nee tegen het verzoek.

Volgens topvrouw Herna Verhagen denkt PostNL niet aan een extra reorganisatie. Ze vertrouwt erop dat PostNL er wel uitkomt met de overheid. „Er is een wettelijke basis voor de compensatie die wij vragen”, zei ze.

Postbezorgers

Vakbond FNV vindt dat minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken met PostNL in gesprek moet over duurzame oplossingen voor het bedrijf, maar ook over de verbetering van het werk en inkomen van postbezorgers.

„Het is tijd voor structurele oplossingen die de postsector op lange termijn gezond maken, zonder de werkenden opnieuw in de kou te laten staan”, zei FNV-bestuurder Pieter Beuzenberg maandag. Volgens de FNV voelen veel postbezorgers zich onzeker over de situatie.