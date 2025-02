Directeur Duitsland Instituut: Merz moet compromissen sluiten

Democratische middenpartijen blijven ook na de verkiezingen van zondag het grootst in Duitsland, maar volgens Nijhuis voelen zij de druk van het radicaal-rechtse AfD, dat tweede werd. „Duitsland kampt al jaren met allerlei problemen, zoals het gebrek aan economische groei. Tot nu toe zijn coalities niet in staat geweest om echte oplossingen aan te dragen voor problemen rond migratie, interne veiligheid en die kwakkelende economie.”

In Duitsland wordt de komende regeerperiode volgens de Duitslandspecialist gezien als „de laatste kans” om te laten zien dat het democratische midden in staat is om oplossingen te bieden. Nijhuis ziet vooral een kans in de ontwikkeling van de militaire capaciteit van Duitsland. „Europa moet steeds meer voor haar eigen veiligheid zorgen. Investeren in militaire technologie kan ook een impuls zijn voor de Duitse economie.”