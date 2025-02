Weg vrij voor Duitse coalitie CDU/CSU en SPD

Buitenland

De Duitse christendemocraten van CDU/CSU kunnen met de sociaaldemocratische SPD om tafel voor coalitieonderhandelingen. De nieuwe partij BSW, een afsplitsing van Die Linke, haalde de kiesdrempel van 5 procent niet, waardoor CDU/CSU en SPD samen een coalitie kunnen vormen. Was BSW wel in de Bondsdag gekomen, dan had beoogd bondskanselier Friedrich Merz van CDU/CSU nog een extra coalitiepartner nodig gehad.