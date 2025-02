Spiegel van een crisis

Een vrijwilliger van het Rode Kruis onderzoekt een mevrouw in haar huis nabij Bergamo (Italië). Bergamo werd in het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door het coronavirus. Ziekenhuizen raakten overbelast en militairen werden ingezet om de doodskisten met daarin de lichamen van de vele overledenen af te voeren. beeld The New York Times, Fabio Bucciarelli.