Onduidelijk of bestand Israël en Hamas overeind blijft

Hamas verklaarde vrijdag, nadat Israël vaststelde dat in plaats van een Israëlische gijzelaar een lichaam van een Palestijnse vrouw was overgedragen, dat dat in ieder geval niet bewust gedaan is. De terroristische beweging zegt een eigen onderzoek in te stellen. Ook zegt de organisatie dat er waarschijnlijk een vermenging van stoffelijke resten heeft plaatsgevonden toen Israël de locatie gebombardeerd zou hebben waar Shiri Bibas met haar kinderen werd vastgehouden.

Deze verklaring lijkt Hamas goed uit te komen, zeker omdat ze steeds hebben beweerd dat de gijzelaars door Israël zelf zijn omgebracht. De Israëlische autoriteiten zeggen echter dat het lichaam van zowel een donderdag overgedragen bejaarde man als de lichamen van de twee kinderen duidelijk maken dat ze al in november 2023 vermoord zijn door Hamas.

Onder druk

Het lijkt erop dat Israël, ondanks felle beschuldigingen van de regering aan het adres van Hamas, het bestand in ieder geval tot zaterdag in stand wil houden. Dan komen er namelijk weer zes gijzelaars vrij, waarna Israël 602 Palestijnse gevangenen loslaat. Of de partijen daarna zullen onderhandelen over de tweede fase van het bestand, blijft onzeker.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wordt van twee kanten onder druk gezet. Aan de ene kant zijn er partijen in zijn coalitie die dreigen met vertrek uit de regering als de oorlog tegen Hamas niet wordt voortgezet. Aan de andere kant wil een meerderheid van de Israëlische bevolking liever dat de gijzelaars nu eindelijk allemaal thuiskomen dan dat de oorlog wordt voortgezet.

Trump

In de Verenigde Staten gaan inmiddels stemmen op om alles op alles te zetten om Hamas te vernietigen. Tegelijk weet Israël dat je daar wel naar kunt streven, maar dat een vernietiging van een ideologie in de militaire praktijk moeilijk is, zo niet onmogelijk.

Het is niet uit te sluiten dat uiteindelijk een opmerking of verklaring van de Amerikaanse president Donald Trump de doorslag zal geven. Als hij kiest voor een hervatting van de strijd ziet het er voor de families die geliefden onder de gijzelaars hebben niet best uit. Steunt hij een voortzetting van het bestand, dan krijgt Netanyahu het in zijn eigen regering niet gemakkelijk.