Apple schrapt zware beveiliging clouddata in Verenigd Koninkrijk

Apple lijkt het besluit niet van harte te hebben genomen. „We zijn diep teleurgesteld dat de bescherming die ADP biedt niet beschikbaar zal zijn voor onze klanten in het VK, gezien de toenemende datalekken en andere bedreigingen voor de privacy van klanten”, stelt het bedrijf in een verklaring. „ADP beschermt iCloud-gegevens met end-to-end-versleuteling, wat betekent dat de gegevens alleen kunnen worden ontsleuteld door de gebruiker die ze bezit, en alleen op hun vertrouwde apparaten.”

Verschillende media meldden twee weken geleden dat de Britse regering Apple had opgedragen wereldwijd een achterdeur in te bouwen. Daardoor zou een mogelijkheid worden gecreëerd voor de overheid om toegang te krijgen tot versleutelde gegevens. Apple meldt vrijdag dat het bedrijf „zich blijft inzetten om onze gebruikers het hoogste niveau van beveiliging voor hun persoonlijke gegevens te bieden en hoopt dit in de toekomst ook in het Verenigd Koninkrijk te kunnen doen.”

Het besluit zal in eerste instantie gevolgen hebben voor nieuwe klanten, die ADP niet langer kunnen activeren. Britten die al een apparaat van Apple hebben waarop ADP is geactiveerd, zullen deze functie handmatig moeten uitschakelen. Daarvoor geldt een niet nader genoemde periode, om zo toegang tot hun cloudgegevens te kunnen behouden. Britten die de beveiligingsfunctie proberen in te schakelen, krijgen een bericht te zien waarin Apple meldt dat het bedrijf ADP niet langer kan aanbieden aan nieuwe gebruikers in het Verenigd Koninkrijk.