Grof geweld in Congo: christenen onthoofd, kinderen geëxecuteerd en vrouwen verkracht en verbrand

De door buurland Rwanda gesteunde rebellengroep M23 rukt op in het oosten van de Democratische Republiek Congo. In korte tijd veroverden rebellen de twee grote steden Goma en Bukavu. Ook kregen ze een vliegveld in handen. De opmars gaat gepaard met grof geweld.

In een protestantse kerk in het nu verlaten dorp Kasanga werden afgelopen weekend zeventig onthoofde mensen aangetroffen. Dat meldde Open Doors woensdag op basis van lokale bronnen. De slachtoffers zouden allemaal christen zijn en met hamers en kapmessen zijn vermoord.

Aangenomen wordt dat het aan Islamitische Staat gelieerde ADF –een van de meer dan honderd rebellengroepen in het land– erachter zit. Op gezag van een lokale nieuwssite meldde Open Doors dat er afgelopen maand meer dan 200 mensen zijn gedood in de omgeving van Kasanga, dat overwegend een christelijk gebied is. Zeven partijen uit de Tweede Kamer hebben aan minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) vragen gesteld over de „christenvervolging in de Democratische Republiek Congo”.

Kinderen geëxecuteerd

Congo is een zwakke staat. M23 heeft de wapens opgenomen tegen het regeringsleger en boekt flinke terreinwinst. Behalve Rwanda roeren diverse landen zich in het conflict, waaronder Burundi en Uganda. Ook criminele bendes en andere kwaadwillenden profiteren van de wetteloosheid. Het geweld in Kasanga vindt plaats tegen die achtergrond.

Er komen steeds meer verhalen naar buiten over gruwelijkheden die in de regio plaatsvinden. Zo meldden de Verenigde Naties dinsdag dat M23-strijders drie kinderen standrechtelijk hebben geëxecuteerd in Bukavu. Ze werden omgebracht omdat ze uniformen hadden aangedaan en wapens droegen die Congolese militairen hadden achtergelaten.

Angst voor rebellen

Voortdurend komen er ook berichten naar buiten over seksueel geweld tegen vrouwen. Schokkend dieptepunt was dat eind januari minstens 165 vrouwen werden verkracht na een massale ontsnapping uit een gevangenis in Goma. Mannelijke gevangenen profiteerden van de door de rebellengroep ontstane chaos, verkrachtten vrouwen en staken vervolgens de gevangenis in brand. De meeste vrouwen kwam daarbij om.

Onder de bevolking van Goma, Bukava en andere ingenomen plaatsen leeft veel angst voor de M23-rebellen. De rebellengroep heeft gevluchte bewoners ook gesommeerd om weer naar hun huizen terug te keren, wat velen niet durven. Vele duizenden staken afgelopen dagen de grens over met Burundi.

Betrouwbare cijfers over aantallen doden (alleen al in Goma minstens 3000) en vluchtelingen (volgens de VN minstens 150.000) zijn er niet.