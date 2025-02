Politiek veteraan Mitch McConnell verlaat Amerikaanse Senaat

McConnell was al de langst zittende fractievoorzitter in de Senaat in de geschiedenis van zijn land. Hij gaf die sleutelrol in 2024 na achttien jaar op. De politicus zit sinds 1985 in de Senaat voor zijn staat Kentucky.

De tachtiger was de afgelopen tijd herhaaldelijk de enige Republikeinse senator die tegen omstreden benoemingen van Trump stemde. Hij keerde zich onder meer tegen de kandidatuur van Robert F. Kennedy als minister van Volksgezondheid.