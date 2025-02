„Als steeds meer werknemers per motor naar de zaak gaan, zorgt dat op termijn voor minder verkeersdrukte”

Vorig jaar zijn er volgens Frits Verbruggen, voorzitter van de RAI-Vereniging, bijna 20.000 nieuw motoren verkocht. „Op dit moment hebben 1,5 miljoen Nederlanders een motorrijbewijs. Opmerkelijk is de snelle groei van het aantal zakelijke rijders. Steeds meer werknemers gebruiken de motor om naar de zaak te gaan. Als deze trend zich doorzet, zorgt dat op termijn voor minder verkeersdrukte.”

Docent Johan van den Hoven uit Bennekom gebruikt zijn motor sinds kort ook voor woon-werkverkeer. beeld VidiPhoto

Het passeren van de file gaf voor Johan van den Hoven (49) uit Bennekom de doorslag om met de tweewieler naar zijn werk te gaan. De docent Live Science op het Ichthus College in Veenendaal gebruikt zijn Kawasaki daarvoor nu ruim een jaar –een afstand van 15 kilometer– en dat bevalt hem prima. „Ook in de winter blijf ik rijden, tenzij het glad is of regent. Want in dat laatste geval stinken je kleren naar natte hond en dat is in een klas met leerlingen niet prettig.”

Van een file op de A12 tussen Ede en Veenendaal ligt Bennekommer niet meer wakker. „Dat kost me hooguit twee minuten extra. Je kunt met een motor eenvoudig tussen de auto’s door, hoewel het wel altijd goed opletten is. Mijn ervaring: hoe duurder het voertuig is, hoe slechter de bestuurder oplet. Daarom draag ik altijd een gele jas en helm om goed zichtbaar te zijn. Eigenlijk rij ik dus als een kanarie. Soms denken andere verkeersdeelnemers dat ik motoragent bent en laten ze het gas los.”

„Een ander pluspunt van een motor in het woon-werkverkeer is dat je op deze wijze lekker je hoofd leeg kunt maken. Onderweg bedenk ik zelfs onderwerpen voor in de les. Mijn leerlingen vinden het wel grappig dat ik op de motor kom. Die staat bij het lokaal. Soms mogen ze er even op zitten om gas te geven.”

Ook de 26-jarige verpleegkundige Mels de Zeeuw uit Zwijndrecht gebruikt sinds een half jaar de motor om naar zijn werk in Oud-Beijerland te gaan, een afstand van ongeveer 25 minuten. Sinds februari 2023 rijdt hij een BMW R1200GSA. „In augustus 2024 ben ik getrouwd en zijn we in Zwijndrecht gaan wonen. Vanaf dat moment ben ik met de motor naar mijn werk gegaan.”

„Tijdens de spits kan je tussen de rijen auto’s door rijden” Mels de Zeeuw, motorrijder

De nadelen –langer bezig met aan- en omkleden– wegen voor hem niet op tegen de grote voordelen die de tweewieler heeft op deze afstand. „Tijdens de spits kan je tussen de rijen auto’s door rijden. Bovendien is het goedkoper dan een tweede auto aanschaffen. Mijn vrouw gebruikt de auto namelijk ook voor haar werk. En niet in de laatste plaats: motorrijden is gewoon een hobby, waardoor ik meer plezier heb in een rit dan als ik met de auto ga. Bij gladheid moet ik wel alsnog een auto regelen, maar de afgelopen winter is dat slechts drie dagen nodig geweest. Een ander nadeel is dat je op een motor toch kwetsbaarder bent. Vanwege de drukte op de weg hier in de Randstad, gebruik ik bij privéafspraken ook vaak de motor in plaats van de auto.”

De Jaarbeurs verwacht dit jaar ruim 100.000 bezoekers tijdens de motorbeurs. En ook dat is een record.