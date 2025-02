Israël hekelt na teruggave lichamen ‘doodscultus’ Hamas

Hamas droeg donderdag de lichamen over van Shiri Bibas, haar twee kinderen Kfir en Ariel en de 83-jarige Oded Lifshitz. Voorafgaand aan de overdracht waren de kisten getoond op een podium. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stond er op een spandoek afgebeeld als vampier.

De lichamen zijn voor identificatie gebracht naar Tel Aviv. De nabestaanden van Lifshitz zeggen dat zijn lichaam inmiddels is geïdentificeerd. „Met diepe droefheid ontvingen we het officiële en pijnlijke bericht dat de identificatie van het lichaam van onze geliefde Oded is voltooid”, staat in een verklaring.

De vier waren als gijzelaars meegenomen naar Gaza toen militante Palestijnse groepen in oktober 2023 Israël binnenvielen. Tijdens de overdracht van de lichamen waren nepbommen neergezet met de boodschap: „Ze zijn gedood door Amerikaanse bommen”.