Hester en Willemijn koppelen studenten op dateavond: „Hoe meer aanmeldingen, hoe meer kans op succes!”

Hester de Ruiter en Willemijn Punt, destijds lid van de christelijke studentenvereniging Navigators, hadden het er al vaker over gehad: een blind dateavond organiseren volgens het recept van het populaire televisieprogramma First Dates. „Op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar: Waarom doen we het niet gewoon?”

Eerder stelden de dames al een vragenlijst op die ze verspreidden onder verschillende Navigatorsverenigingen. „Er stonden vragen in als: „Welke drie eigenschappen wil je dat je date heeft?” of „Wat is je liefdestaal?” Ook vroegen we van welke vereniging de studenten lid waren, omdat we mensen uit verschillende groepen wilden matchen. De matches hebben we met elkaar in een groepsapp gezet, zodat ze zelf konden afspreken. Het jaar erna zat een vriendin van ons in het bestuur van Happietaria in Leiden: een pop-uprestaurant gerund door studenten, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Toen dachten we: laten we het nog eens doen, maar dan beter!”

Iets meer dan 200 studenten meldden zich in 2024 aan. „Door de scheve man-vrouwverhouding lukte het helaas niet om iedereen te koppelen. Uiteindelijk hebben we ongeveer zeventig matches gemaakt, verdeeld over twee avonden.”

In de week voor Valentijnsdag is het zover. „De avonden zelf begonnen voor ons een beetje chaotisch, omdat we moesten zorgen dat iedereen aan het juiste tafeltje terechtkwam. Later, toen we zelf gingen bedienen, konden we wat meer rondkijken. Als er bijvoorbeeld iemand naar de wc ging, vroegen we snel even aan de ander hoe het ging. Ook als we zagen dat ergens een gesprek stilviel, maakten we soms een praatje om de spanning eraf te halen.”

Hebben de avonden ook iets opgeleverd? „Laatst hebben we nog via Instagram gevraagd of er mensen zijn die er een relatie aan hebben overgehouden, maar het lijkt er helaas niet op: niemand heeft ons een berichtje gestuurd. Wel hoorden we dat sommige matches na hun eerste ontmoeting nog een aantal dates hebben gehad.”

Hester en Willemijn zijn inmiddels afgestudeerd, dus zelf avonden organiseren doen ze niet meer. „Maar we dragen het met alle liefde over. Het zou ook leuk zijn om nog meer studentenverenigingen of andere groepen christenen erbij te betrekken. Hoe meer aanmeldingen, hoe meer kans op succes!”

Dit is het derde deel in een serie interviews met koppelaars.