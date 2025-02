Chris Algra brengt mensen samen via datingwebsite: Wees geduldig, geef niet op, en doe het met gebed

SamenChristen is inmiddels een bekende in christelijk datingland. Vorig jaar bestond de website tien jaar. Oprichter Chris Algra houdt zich echter al veel langer met de onlineliefde bezig. „In 2000 –ik was toen zelf jong en single, en het internet begon in Nederland net een beetje op te komen– werd ik lid van een Amerikaanse christelijke datingsite. Dat was zo waardevol dat ik dacht: dat moeten we hier ook hebben. Zo heb ik destijds de eerste christelijke datingsite van Nederland gelanceerd. Intussen is die uitgegroeid tot een roeping om God en christelijke singles dienen.”

De jarenlange ervaring en de gedrevenheid van het team achter SamenChristen maakt de website speciaal, zegt Algra. „We vinden het belangrijk dat ons platform veilig is en dat er christelijke normen en waarden worden gehanteerd. Dat doen we niet alleen door regels op te stellen, maar ook door in gesprek te gaan met mensen. Het is belangrijk om mensen niet alleen te matchen, maar ook te coachen, bijvoorbeeld wanneer ze door iemand zijn afgewezen. Zo proberen we een stukje christelijke positiviteit te brengen te midden van alle verharde sociale media.”

Inmiddels weten talloze christelijke singles de weg naar de website te vinden. „Dit jaar hopen we onze honderdduizendste inschrijving binnen te krijgen. Elk jaar ontvangen we ook zo’n 250 succesverhalen van mensen die elkaar via onze website gevonden hebben. Sommige daarvan zijn heel bijzonder. Een meisje dat als tiener een gebed in briefvorm aan God had geschreven waarin ze Hem vroeg om een man met bepaalde kenmerken, realiseerde zich na verloop van tijd dat haar wensen niet realistisch waren en verscheurde ten slotte het briefje. Uiteindelijk ontmoette ze op SamenChristen de man van haar leven, die precies voldeed aan waar zij om had gebeden. Ons motto is dan ook: vertrouw op Gods timing.”

Of Algra nog tips heeft voor wie overweegt om online te gaan daten? „Wees geduldig, geef niet op, en doe het met gebed. Wij geloven in het verhaal van Rebekka en Eliëzer. Zoals God vroeger kamelen gebruikte, kan Hij nu de bits en bytes van het internet gebruiken om mensen bij elkaar te brengen. Wijs ook niet te snel iemand af. Ook als er geen relatie uit voortkomt, kan een contact nog steeds waardevol zijn.”

Dit is het eerste deel in een serie interviews met koppelaars.