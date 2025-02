GezinsGids en Uitgeverij Lumen geven samen boeken uit

Dat meldt Chris-Jan de Leeuw, uitgever van de GezinsGids, in het jongste nummer. Hij is in gesprek geraakt met Arjan Klein van uitgeverij Lumen uit Elburg. „Lumen ziet potentieel om schrijfsels die in ons tijdschrift verschenen zijn, van een mooie kaft te voorzien. En de GezinsGids had het een en ander op de plank liggen wat eigenlijk een boekvorm zou verdienen”, zo legt De Leeuw de samenwerking uit.

Illuster ressorteert onder Uitgeverij Lumen, maar geeft alleen producties met een GezinsGids- of BimBam-achtergrond uit. „Het doel is niet om een nieuwe boekenuitgeverij te starten, maar uitsluitend om publicaties uit te brengen in directe lijn van de inhoud of de missie van deze bladen”, aldus De Leeuw.

De eerste twee uitgaven van Illuster zijn ”Geef mij maar Amsterdam” van Johan Krijgsman en ”Vreemde soldaten” van Roelof Wijtsma. In het eerste boek schrijft de voormalig evangelist van Bijbelcentrum Bij Simon de Looier over ontmoetingen tijdens het evangelisatiewerk in Amsterdam. De tweede uitgave is deel 1 in een serie van drie stripverhalen over Maarten Gunnink, gebaseerd op de boeken van M. Kanis over deze jongen uit Deventer.

Uitgeverij Lumen bestaat sinds december 2023. Het behartigt het boekenfonds van uitgeverij Om Sions Wil, opgericht in 1936. De GezinsGids bestaat sinds 1948.