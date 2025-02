Tweede Kamer uit zich in debat zeer kritisch over conversiewet

Hij was al afgeschreven, maar de Tweede Kamer debatteerde er woensdag toch over: het wetsvoorstel dat conversiehandelingen strafbaar moet stellen. Eerder deze week maakten PVV, NSC en CDA al bekend het voorstel van VVD, GL-PvdA, D66, PvdD en SP niet te zullen steunen. „Daarmee staan we hier dus eigenlijk een beetje voor niks”, constateerde GL-PvdA-Kamerlid Songül Mutluer bij aanvang van het debat.

„Laat ik een concrete vraag stellen: mag een predikant nog de traditionele visie op het huwelijk uitdragen?” Mirjam Bikker, ChristenUnie

NSC en CDA willen strafbaarstelling regelen in de wet psychisch geweld, die staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) nog naar de Kamer moet sturen. De partijen vinden het ingediende voorstel juridisch onduidelijk. Zo is volgens NSC-Kamerlid Jesse Six Dijkstra vaag wat nu precies wordt verstaan onder het „onderdrukken” van iemands seksuele identiteit of genderidentiteit. Die slechte afbakening „maakt sommige kwetsbaren nog kwetsbaarder”, meent Derk Boswijk (CDA), onder meer doelend op mensen die pastorale gesprekken voeren met mensen die worstelen met hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Ook CU en SGP hebben die zorg. „Laat ik een hele concrete vraag stellen: mag een predikant in een gesprek nog de traditionele visie op het huwelijk uitdragen?” aldus Mirjam Bikker (CU) die in het debat bekende dat het in christelijke kringen ook wel eens grondig misging. Volgens de SGP is „de consequentie van dit voorstel echter dat er maar één vorm van hulp en ondersteuning mogelijk blijkt, namelijk hulp waardoor jongeren worden bevestigd in hun seksuele identiteit of genderidentiteit”, meende Diederik van Dijk (SGP).

Schadelijke situaties

In het alternatieve voorstel van NSC en CDA om conversiehandelingen strafbaar te stellen door middel van de nog in te dienen wet psychisch geweld, zien de verdedigers van de conversiewet maar weinig. Bij een verbod op psychisch geweld kan alleen maar worden ingegrepen als de schade al berokkend is, meent Joost Sneller (D66). „We moeten juist voorkomen dat mensen in schadelijke situaties belanden.”

„De consequentie is dat er alleen hulp overblijft die jongeren bevestigt in hun seksuele identiteit” Diederik van Dijk, SGP

Het D66-Kamerlid botste later in het debat fel met het CDA. Die partij komt volgens hem haar beloften niet na. De christendemocraten ondertekenden voor de verkiezingen het zogeheten Regenboog Stembusakkoord. Daarin beloofden ondertekenaars zich onder meer hard te maken voor een verbod op conversiehandelingen. „En wat doet de heer Boswijk na de verkiezingen? Zonder dat er een letter veranderd is aan die wet, trekt hij die handtekening terug en staat hij er niet eens voor!”

Onduidelijk is nog wanneer de Tweede Kamer verder debatteert over het wetsvoorstel. Aangezien een meerderheid nu ontbreekt, zullen de indieners de tweede termijn vermoedelijk zo ver mogelijk willen opschuiven.