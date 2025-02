Chinese oorlogsschepen voor Australische oostkust

De drie Chinese marineschepen - een fregat, een kruiser en een bevoorradingstanker - werden vorige week voor het eerst gespot in de omgeving van Australië. Sindsdien hebben ze koers gezet langs de oostkust van het land. „Het is niet ongekend. Maar het is wel een ongewone situatie”, aldus Marles. „We houden ze nauwlettend in de gaten en zorgen ervoor dat we elke beweging monitoren.”

Australië verweet China vorige week „onveilig” militair gedrag, nadat een Chinees gevechtsvliegtuig volgens Canberra een vuurpijl had afgeschoten in de buurt van een Australisch defensietoestel dat boven de Zuid-Chinese Zee patrouilleerde. China beschuldigde Australië daarop van „het schenden van de Chinese soevereiniteit en het in gevaar brengen van de Chinese nationale veiligheid”.