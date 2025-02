Zeshonderd zzp’ers die toeslagenaffaire afhandelen riskeren boete

Binnenland

Ongeveer zeshonderd zzp’ers die bezig zijn met de afhandeling van de toeslagenaffaire riskeren boetes of naheffingen omdat ze geen echte zelfstandigen zijn, bevestigt een woordvoerder van staatssecretaris Sandra Palmen (Toeslagen) na berichtgeving van RTL Nieuws. De Dienst Toeslagen had de bedrijven die bemiddelen met de zzp’ers toegezegd garant te staan voor eventuele boetes of naheffingen, maar ziet daarvan toch af, omdat het wettelijk niet mag.