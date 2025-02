Twee militairen vanuit Amsterdam terug naar Israël uit angst voor arrestatie 

De twee soldaten van het IDF hadden op hun sociale media-accounts een bericht geplaatst dat ze op vakantie waren in Amsterdam. Ook waren op hun accounts foto’s te vinden van de oorlog in Gaza. Waarbij op sommige hiervan geblinddoekte Palestijnse verdachten te zien waren.

Pro-Palestijnse groeperingen kwamen achter de reis van deze twee en kwamen in actie om de twee te laten arresteren. De militairen kregen van de Israëlische autoriteiten de opdracht om op hun hotelkamer te blijven voor het geval dat er een arrestatiebevel tegen hen zou worden uitgevaardigd en hun veiligheid in gevaar zou komen. De twee zijn snel naar Israël gebracht en kwamen daar veilig aan.

Volgens Israëlische mediaberichten is dit een van de eerste keren dat dienstplichtigen met deze situatie te maken kregen. Antisemitische incidenten in Amsterdam nemen sinds de oorlog in Israël alleen maar toe. In november vorig jaar leidde gecoördineerde aanvallen op Israëlische voetbalfans in de hoofdstad tot woede over de hele wereld.