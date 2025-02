Lavrov prijst Trump voor uitspraken NAVO en oorlog Oekraïne

Lavrov zegt dat „Trump de eerste en enige westerse leider is die hardop durft te zeggen dat een van de belangrijkste oorzaken van de toestand in Oekraïne het agressieve beleid was van de vorige Amerikaanse regering om Oekraïne binnen de NAVO te halen”.

Oekraïens NAVO-lidmaatschap is altijd onaanvaardbaar geweest voor het Kremlin. In eerdere vredesgesprekken in 2022 in Turkije ging Oekraïne er in principe mee akkoord af te zien van NAVO-lidmaatschap, maar zou het als neutraal land veiligheidsgaranties krijgen. Het zou wel lid van de EU kunnen worden. Het ontwerpakkoord is volgens Rusland destijds door vooral Washington en Londen getorpedeerd.