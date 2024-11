Hier kon de parochie op het vaak door droogte geteisterde eiland water halen.

Pastoor Alphonsus Baak, die eind vorig jaar in het nieuws kwam als slachtoffer van een mishandeling, leidde onlangs de jubileumherdenking. Een collega-pastoor vertelde daarbij over de zevende-eeuwse priester Willibrord, die de Lage Landen bekeerde tot het christendom. Deze uit Engeland afkomstige evangelist staat ook wel bekend als de ”apostel der Friezen”.

Bij droogte konden lokale boeren bij de Willibrorduskerk water halen voor vee en voor gewassen. Raakte de bodem van de bak in zicht, dan verstrekte de kerk alleen nog water als drinkwater.

Het enorme reservoir naast de kerk is helaas in verval geraakt. Ook het kerkgebouw zelf heeft dringend onderhoud nodig, maar is aan de buitenkant vanwege het jubileumjaar recent wel weer helemaal geschilderd.

Ook de protestantse Fortkerk van Willemstad heeft nog een bijzondere waterbak uit de tijd dat er nog geen leidingwater was.

De waterbak van de protestantse Fortkerk in Willemstad is gemaakt van gele IJsselsteentjes die met WIC-schepen als ballast meekwamen. beeld Marius Bremmer

De Curaçaose overheid gaf na de viering in de Willibrorduskerk bij monde van minister Charles Cooper aan te willen helpen met achterstallig onderhoudswerk. Cooper opperde dat de buurtcommissie van Willibrordus een begroting opstelt, waarna de regering mogelijk tot omgerekend 50.000 euro zou kunnen bijdragen.

Het kerkgebouw trekt dagelijks toeristen die de architectuur komen bewonderen of even de rust en de koelte opzoeken.