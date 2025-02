Trump zegt zekerder te zijn over beëindigen oorlog Oekraïne

Er werden volgens Trump „erg goede” gesprekken gevoerd. Hij zei ook „erg teleurgesteld” te zijn in Oekraïne. „Ik hoor dat ze van streek zijn omdat ze geen stoel hadden, maar ze hebben drie jaar lang een stoel gehad en ook lange tijd daarvoor”, zei hij. De president reageerde in Mar-a-Lago op een vraag van verslaggevers over wat hij zou zeggen tegen Oekraïners die zich „verraden” voelen door het Amerikaans-Russische overleg in Saudi-Arabië.

Trump verklaarde dat de oorlog „al lang geleden” gestopt had kunnen worden en dat Rusland Oekraïne nooit was binnengevallen als hij nog president was geweest. Trump haalde voor de zoveelste keer uit naar zijn voorganger Joe Biden. Volgens hem is Oekraïne onder de regering-Biden „weggevaagd” en „lijken steden op de Gazastrook”, die grotendeels in puin ligt door Israëlische aanvallen.

Rusland wil dat er snel nieuwe verkiezingen in Oekraïne plaatsvinden. Die hadden eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden, maar zijn wegens de oorlog uitgesteld. „Zouden de mensen niet moeten zeggen dat het al lang geleden is dat ze een verkiezing hadden?”, zei Trump toen hem naar het onderwerp werd gevraagd. „Dat is niet alleen een ding van Rusland, maar komt ook van mij en veel andere landen”, zei hij. Ook verklaarde Trump dat Zelensky’s populariteit was afgenomen. De president vroeg zich ook hardop af waar het Amerikaanse geld voor Oekraïne naartoe is gegaan.

Trump zei ook dat hij deze maand de Russische president Vladimir Poetin verwacht te ontmoeten. Er zijn nog geen details bekend over dit overleg. De Amerikaanse president zei eerder dat de bijeenkomst kon plaatsvinden in Saudi-Arabië.