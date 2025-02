Tweede Kamer ziet af van steun aan conversiewet

Het initiatiefwetsvoorstel van D66, VVD, GroenLinks-PvdA, SP en Partij voor de Dieren beoogt conversietherapie strafbaar te stellen. NSC en CDA willen het verbod echter onderbrengen in de toekomstige Wet strafbaarstelling psychisch geweld. Zij vinden het huidige wetsvoorstel juridisch onduidelijk en moeilijk handhaafbaar.

Zo zegt NSC-Kamerlid Jesse Six Dijkstra tegen het ND dat de definitie van ‘genderidentiteit’ onvoldoende is afgebakend, wat kan leiden tot onzekerheid bij hulpverleners. CDA-Kamerlid Derk Boswijk noemt de wet „juridisch problematisch.” De PVV laat weten het voorstel unaniem te verwerpen en beoordeelt later of zij het alternatief van NSC en CDA steunt.

Met de tegenstem van NSC, CDA en PVV is een verbod op conversiehandelingen voorlopig van de baan. Woensdagavond debatteert de Tweede Kamer over de conversiewet.