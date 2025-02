Vraag naar uitzendkrachten loopt verder terug

Het gaat om de grootste afname in maanden, als naar het aantal gewerkte uren wordt gekeken. Vooral in de administratieve sector en de techniek liep de vraag naar uitzendkrachten in de onderzochte periode terug. In de industrie was de terugval volgens ABU minder sterk en bleef de omzet gelijk.

Uitzendbureaus zien hun markt al langer krimpen. Vorige maand maakte ABU al bekend dat het aantal uitzenduren in heel 2024 met 8 procent was gedaald. Het was voor het derde jaar op rij dat het aantal uren in de uitzendbranche was teruggelopen. De afname was wel minder sterk dan in 2023.

Het laatste jaar dat het aantal gewerkte uren steeg, was 2021. Die groei kwam met name door het herstel van coronajaar 2020, het jaar daarvoor. Toen liep de economie als gevolg van lockdowns flinke schade op en kwamen veel uitzendkrachten zonder werk te zitten.