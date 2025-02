Opnieuw tientallen christenen in Nigeria slachtoffer van islamitisch geweld

Dat meldden Morning Star News en International Christian Concern, nieuwsdiensten die zich richten op christenvervolging, de afgelopen weken in verschillende berichten.

Herders van de Fulanistam vermoordden tussen 27 januari en 1 februari in drie dorpen in de staat Plateau (Noord-Centraal-Nigeria) zeker elf christenen. Vier anderen werden ontvoerd. Onder de slachtoffers waren een echtpaar en hun kind, die in hun slaap gedood worden.

In de nabijgelegen staat Kaduna kwamen tussen 30 januari en 5 februari twee predikanten van de Evangelical Church Winning All (ECWA) en vijf andere christenen om het leven als gevolg van geweld van Fulaniherders. Twaalf christenen werden ontvoerd en drie raakten gewond.

In de zuidelijke staat Ebonyi doodden Fulaniherders op zondagochtend 2 februari zeker zestien christenen, leden van een charismatische gemeente. Op 3 en 5 februari doodden Fulaniherders zes christenen in enkele dorpen in de centraal gelegen staat Benue. Acht personen werden ontvoerd en een raakte gewond.

Islamitische extremisten van de groepering Boko Haram doodden in de vroege uren van zondag 9 februari een predikant van de ECWA in de noordoostelijke staat Gombe.

Nigeria staat op plaats 7 van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Al jaren kent het land het hoogste aantal christelijke slachtoffers ter wereld. In 2024 kwamen er naar schatting 3100 christenen om.

In twaalf noordelijke staten in het land, waaronder Gombe en Borno, is de islamitische sharia van kracht. Daar is de christenvervolging het ergst. In meer centraal gelegen staten, zoals Kaduna en Plateau, wonen relatief veel christenen. Islamitische extremisten slaan er regelmatig toe. Het gaat daarbij om invallen, verbrandingen van kerken, moordaanslagen, verkrachtingen en ontvoeringen. Christenen in het zuiden, zoals in Ebonyi, ervaren meer vrijheid, al komen islamitische aanvallen daar ook steeds vaker voor.

Daders van het geweld in Nigeria zijn soms leden van de radicaalislamitische groeperingen Boko Haram en de Islamitische Staat in West-Afrika (ISWAP). Ook herders van de Fulanistam, waarbinnen sommigen de radicale islam aanhangen, voeren regelmatig aanvallen uit op met name christenen, vaak onder het mom van conflicten over grond of vee. Christelijke woordvoerders roepen de overheid voortdurend op het geweld een halt toe te roepen. Na aanvallen zegt de politie steeds de situatie te onderzoeken en de aanvallers te willen opsporen.