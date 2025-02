Hoe moet Oekraïne bewaakt worden? „Europese troepenmacht moet tot de tanden bewapend zijn”

De Verenigde Staten en Rusland zitten aan tafel om te spreken over een beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Kyiv mag niet aanschuiven, maar krijgt een aparte positie in de gesprekken.

Voor Europa zien de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin geen rol van betekenis weggelegd. Europa moet wel een staakt-het-vuren bewaken na een eventueel akkoord tussen Oekraïne en Rusland.

Reden dat Europa niet aan tafel zit, is dat het nog geen harde toezeggingen heeft gedaan over een bijdrage aan een troepenmacht, legde minister Ruben Brekelmans uit in het tv-programma Buitenhof. Europese landen denken wel na over het leveren van troepen in Oekraïne. De Franse president Emmanuel Macron liet begin vorig jaar al een proefballonnetje op over het sturen van Europese troepen om een bestand te bewaken.

„Een Europese troepenmacht moet tot de tanden bewapend zijn” Peter Wijninga, militair analist HCSS

Volgens persbureau AP hebben verschillende Europese leiders dit weekend op het kantoor van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte overlegd met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky over een Europese strijdmacht. De grondtroepen zouden de veiligheid van Oekraïne moeten garanderen ná beëindiging van de oorlog.

Voorwaarden

De Nederlandse regering kijkt positief naar deelname aan een vredesmacht, verklaarde premier Dick Schoof zaterdag op de internationale veiligheidsconferentie in München. „We snappen dat we als Europa hier iets moeten”, zegt Schoof.

De premier noemt twee „heel belangrijke voorwaarden” voor zo'n missie. Zo moeten de opdracht en de afspraken van een missie „volstrekt helder” zijn. Ook moeten de troepen kunnen rekenen op een „Amerikaanse back-up”. „Want als het stevig uit de hand loopt in een situatie, moet je wel op de Amerikanen kunnen rekenen ten opzichte van Rusland.”

Volgens militair analisten zijn in totaal zeker 30.000 manschappen nodig, voorzien van gevechtstanks, pantservoertuigen, jachtvliegtuigen en oorlogsschepen. „Een legermacht voor Oekraïne moet tot de tanden bewapend zijn”, zegt Peter Wijninga van het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS). „Het is géén vredesmacht, maar een robuuste legermacht”, benadrukt de militair analist. „Het doel is Rusland af te schrikken en Oekraïne garanties voor veiligheid te bieden.”

Parate troepen

Europese landen moeten samen zo’n robuuste troepenmacht op de been brengen, zonder steun van de Amerikanen, nadat president Trump weigert een bijdrage te leveren. „De totale gevechtscapaciteit van Europa is voldoende om zo’n zware gevechtsmissie op te zetten”, stelt Wijninga. „Ook zonder Amerika. Alle grote Europese landen beschikken over parate troepen die snel inzetbaar zijn.”

Peter Wijninga. beeld HCSS

De grote vraag is wat Nederland op de mat kan brengen voor Oekraïne? „Veel hangt af van de vraag hoe zo’n troepenmacht eruit komt te zien”, zegt Wijninga, die denkt aan mogelijk 30.000 tot 50.000 Europese manschappen.

„Het aantal troepen kan beperkter zijn als de eenheden zich snel kunnen verplaatsen langs de mogelijk 1300 kilometer lange bestandslijn.” De militair analist noemt het daarbij „niet onlogisch” dat grotere Europese landen een grotere militaire bijdrage leveren.

„De Nederlandse bijdrage is beperkt”, waarschuwt Wijninga, wijzend op de relatief kleine omvang van onze krijgsmacht. Bovendien levert Nederland al een redelijk forse bijdrage aan de verdediging van NAVO-grondgebied. In Litouwen zijn bijna 300 militairen actief, in Estland vier F-35’s met pakweg 150 man ondersteunende manschappen. „Deze eenheden zijn daar niet zomaar weg te halen.”

Stevige troepen

Voor deze multinationale missie zijn „stevige grondtroepen” nodig, benadrukt de kolonel b.d. „Gemechaniseerde infanterie, grondtroepen voorzien van pantservoertuigen. Nederland kan bijvoorbeeld een bataljon van zo’n 500 tot 600 man leveren.”

Nederland kan verder een of twee MQ-9 Reapers leveren. De krijgsmacht telt een vloot van vier van deze grote drones, terwijl er nog vier in bestelling zijn. „De luchtmacht kan eventueel één drone, actief in Roemenië om het NAVO-grondgebied te verdedigen, verplaatsen naar Oekraïne.”

Voor de bewaking van het Oekraïense luchtruim moet Nederland geavanceerde F-35-gevechtsvliegtuigen beschikbaar kunnen stellen. „De F-35’s zijn ook enorme stofzuigers van informatie”, legt Wijninga uit over de taak van de toestellen voor spionage en het verzamelen van inlichtingen.

De marine kan voor een multinationale gevechtsmissie bijvoorbeeld een zwaarbewapend fregat, een patrouilleschip of een mijnenbestrijdingsvaartuig sturen. Nederland doneert overigens al twee verouderde, uitgefaseerde mijnenjagers aan Oekraïne.

Voor de luchtverdediging zou de krijgsmacht een Patriotluchtafweersysteem voor het uitschakelen van vijandelijke vliegtuigen en raketten kunnen sturen. Nederland telt drie Patrioteenheden, terwijl er op dit moment drie systemen in bestelling zijn. Verder kan de krijgsmacht Nasams-luchtafweer voor de korte afstand op de verzendlijst naar Oekraïne zetten.

Politieke wil

Grootste struikelblok bij het formeren van een multinationale troepenmacht voor Oekraïne is niet de militaire capaciteit, maar de politieke wil een missie te sturen voor de bewaking van een eventueel akkoord. In Nederland liggen PVV en BBB dwars.

Een zogeheten ”coalition of the willing”, een verbond van bereidwillige landen, kan samen zo’n troepenmacht op de been brengen. Europese landen kunnen daarbij steun krijgen van bijvoorbeeld Turkije, Canada en Australië die al langer militaire steun aan Oekraïne leveren.

Een Europese troepenmacht voor Oekraïne, eventueel gecombineerd met manschappen van bondgenoten, moet rekening houden met een inzet voor langere tijd. „Het kan zomaar tien jaar duren. Of langer”, zegt militair analist Wijninga. „In Oekraïne kan een bestandslijn ontstaan langs de huidige frontlinie, vergelijkbaar met de situatie tussen Noord- en Zuid-Korea, met aan beide kanten tienduizenden troepen. Een nieuw IJzeren Gordijn in Europa.”