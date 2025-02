Sneeuw licht rood op langs de hellingen van de Etna. Zinderend hete lava kruipt als een gloeiende slang omlaag uit de Bocca Nuova, een krater op 1900 meter hoogte. De stroom is dinsdag al meer dan 3 kilometer lang.

De metershoge lavastroom kruipt voort als een trage, withete rups. Een spoor van hitte volgt de voortrollende roodgloeiende brokken lava. Sneeuw verandert in één klap in een wolk stoom. Skiërs wervelen eromheen als vliegen om de strooppot. Veel gevaar lopen ze niet. Voor hen is het vooral spektakel.

Uitzonderlijk is de uitbarsting van vrijdag niet. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Dagelijks ontsnappen er dampen uit het diepste van de aarde; met de ontsnappende gasbellen spettert lava mee omhoog. Heftiger kan ook, zoals in 1787. Toen bereikten lavafonteinen een hoogte van maar liefst 3 kilometer. Of eerder, in 1669, toen 25.000 mensen omkwamen door een uitbarsting.