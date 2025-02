Roman over de harde werkelijkheid achter de goudkoorts

De roman ”Elsa” van Nettie Leeflang speelt zich af in Canada, op Vancouver Island, waar rond Mount Sicker een nieuw mijnwerkersdorp ontstaat. De zus van Elsa gaat bij haar man Dylan tussen de mijnwerkers wonen en Elsa besluit haar een tijdje op gang te helpen. Dylan blijkt grote gokschulden te hebben – en iemand wil ten koste van alles Dylans perceel in handen krijgen. Dan overlijdt Dylan en komen alle dubbele agenda’s aan het licht.

”Elsa” laat iets zien van de harde werkelijkheid achter de goudkoorts. Leeflang schetst een realistisch beeld van het dagelijks leven op Mount Sicker, met aandacht voor de woonomstandigheden, het onderwijs, de wedijver tussen de mensen en ook de houding ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners, de indianen. Want waarom werden de kinderen van indianen honderden kilometers van hun ouders vandaan naar internaten gestuurd voor onderwijs? De schrijfster kaart dit kort aan. Is de Engelse cultuur superieur of valt er juist veel te leren van de inheemse bevolking?

”Elsa” is gebaseerd op veel onlineonderzoek naar historische gebeurtenissen in deze periode. Het leven van goudzoekers wordt vaak geromantiseerd, maar veel pioniers kwamen om door ontberingen of door mijninstortingen. Slechts weinigen hadden het geluk om op een goud- of zilverader te stuiten. ”Elsa” laat de lezer iets proeven van dit pioniersleven, waarin eerlijkheid en liefde uiteindelijk overblijven.

Elsa, Nettie Leeflang; uitg. De Banier; 272 blz.; € 16,95