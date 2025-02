Binnenland

De Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH) is totaal niet te spreken over de uitbreiding van de zero-emissiezone in Den Haag, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Ook niet nu het plan iets is afgezwakt door een voorstel van het CDA, dat binnen de Haagse minderheidscoalitie tegenstribbelde.